شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 300 عامل بـ«200 الحربي» ضمن «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل القطاع الإدارى بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «200 الحربى» تحت رعاية رفيق رزق، رئيس مجلس إدارة المصنع، القافلة الطبية لمديرية الصحة بالقليوبية، والتى أطلقتها وزارة الصحة والسكان، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار «100 مليون صحة»، يومى 13 و14 ديسمبر الجارى، حيث تم إجراء الفحص الطبى لـ300 عامل من قطاعات المصنع المختلفة. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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