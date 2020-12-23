شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الإعلامية دينا عبدالكريم بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الإعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج «التاسعة»على القناة الأولى، عن إصابتها بفيروس كورونا.
وقالت عبدالكريم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا شخص لا يحب لفت الانتباه على أي حال، علشان كده عزلت نفسي وماقلتش غير للي خالطتهم علشان يعملوا احتياطاتهم».
وأضافت: "أنا اتشخصت كورونا من السبت اللي فات وكنت مخالطة قبلها بأسبوع ولكن لم يظهر عليا أعراض».
واستكملت: «أنا النهارده استعجلت وعملت المسحة الثانية ومنتظرة النتيجة، وكلنا مخالطون ومعظمنا إيجابيون».
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