شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الإعلامية دينا عبدالكريم بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج «التاسعة»على القناة الأولى، عن إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت عبدالكريم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا شخص لا يحب لفت الانتباه على أي حال، علشان كده عزلت نفسي وماقلتش غير للي خالطتهم علشان يعملوا احتياطاتهم».

وأضافت: "أنا اتشخصت كورونا من السبت اللي فات وكنت مخالطة قبلها بأسبوع ولكن لم يظهر عليا أعراض».

واستكملت: «أنا النهارده استعجلت وعملت المسحة الثانية ومنتظرة النتيجة، وكلنا مخالطون ومعظمنا إيجابيون».