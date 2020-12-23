شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: دخل الفنانين تراجع للربع مقارنةً بما قبل «25 يناير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة وفاء عامر إن دخل الفنان تراجع للربع مقارنة بما قبل ثورة 25 يناير، موضحة أن الفنان «مظلوم»، الناس فاكرة ان الفنان شافط فلوس البلد، قائلة «الفنان مظلوم لو كان قبل ثورة يناير بياخد رقم النهاردة نزل للربع».

وتابعت وفاء عامر، خلال الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام عن الدراما المصرية تحت عنوان الدراما المجتمع التاثير بحضور نخبة من كبار الفنانين وصناع المحتوي والنقاد: «فيه فنانين كبار عندهم استعداد يشتغلوا لكن لم يتم الاستعانة بهم، وهناك زملاء مهنة ووجوده جديدة تنتمي لنقابة المهن التمثيلية يجب الاستعانة بهم حتي ولو على سبيل تدريس الفن المسرحي في المدارس، واقترح ان يتم تدريس الفن المسرحي داخل كل مدرسة للاهتمام بالنشء الجديد».

وشارك في الندوة السيناريست مدحت العدل والفنان ايهاب فهمي ونشأت الديهي عضو المجلس الاعلي للاعلام وصالح الصالحي وكيل المجلس وعزة مصطفي رئيس لجنة الدراما في المجلس الاعلي للاعلام والمنتجة مها سليم والكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال واحمد مومود ابو زيد والفنانة وفاء عامر