شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: في عز الإخوان عملنا «الداعية».. والآن بقالي 4 سنين مكتبتش حاجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المؤلف مدحت العدل، إن المجلس الأعلى للإعلام، يعلم مشاكل المجال الدرامي ولديه إمكانية حلّها.

وأضاف خلال الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن الدراما المصرية تحت عنوان الدراما المجتمع التاثير بحضور نخبة من كبار الفنانين وصناع المحتوي والنقاد، أن أول مشاكل تقابلنا كمبدعين هي تعدد جهات الرقابة، متسائلا «من مسؤول عن المحتوى الدرامي الآن؟».

وأوضح «العدل»، أن «من الصعب على المؤلف أو المبدع أن يقال له لا تكتب عن الوظيفة كذا أو من الوظيفة الفلانية ولا الاطباء ولا المحامين عشان ميزعلوش، بقالي 4 سنين مكتبتش حاجة».

وتابع قائلا: «في عز الإخوان عملنا الداعية وعملنا إحنا شعب وانتو شعب وكل الناس كتبت بوحي من ضميرها الوطني».

وأضاف أنه «بعد الثورة كانت هناك فوضى وكان مطلوب ترسيخ دعائم الدولة، والآن هذا تحقق، ومن المفروض إن يتم اعطاء المبدعين قدرهم لانهم مبدعين ووطنيين».

وقال العدل إنه «من المهين جدا لأي مبدع أن يجلس مع شخص ما ويقول له اعمل ومتعملش ايه، الموضوع الاول والاخير هو حرية الراي في الدراما، ومسلسل الاختيار كسر الدنيا وبرضه لما اتعمل مسلسل 100 وش برضه كسر الدنيا فالمعايير هي الجودة والضمير، إحنا من خلالكم ندعو.. فكو الموضوع شوية».

وشارك في الندوة السيناريست مدحت العدل والفنان ايهاب فهمي ونشأت الديهي عضو المجلس الاعلي للاعلام وصالح الصالحي وكيل المجلس وعزة مصطفي رئيس لجنة الدراما في المجلس الاعلي للاعلام والمنتجة مها سليم والكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال واحمد مومود ابو زيد والفنانة وفاء عامر.