شكرا لقرائتكم خبر عن مي كرم جبر: الدولة أعطت فرصة ذهبية للفئات المهمشة في البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، إن فكرة تخصيص 25% للمرأة داخل مجلس النواب إنجاز عظيم، لافتة إلى أن أهم المهام هي التواصل مع الجمهور، وما يأمل الناخب لتقديمه بخطط قابلة للتنفيذ.

وأضافت جبر، خلال لقائها مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن مجلس النواب مسؤول عن الرقابة والتشريع، مشيرة إلى أنها قامت بعمل زيارات وندوات مع الشباب للتعرف على مشاكلهم وهمومهم.

وأوضحت أنه لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في البرلمان، وكل عضو يفرض شخصيته، ولكن المرأة تستطيع أن تلمس القضايا التي تخص المرأة مثل الطلاق والمشكلات التي تواجه زوجات الشهداء، مشيرة إلى أن المرأة هي الأقرب للشارع.

ونوهت بأن الدولة أعطت فرصة ذهبية للفئات المهمشة في البرلمان وهما المرأة والشباب، وعلينا أن نثبت أننا جدارين بهذه الفرصة، وهذه مسؤولية ثقيلة، ولابد أن يكون العمل له مردود، مضيفة أن هناك لجان تدرس جميع الملفات المتعلقة بالخدمات ويتم التجهيز لقائمة عمل لها، وخلال الدعاية الانتخابية ساهمنا في رؤية المشكلات على أرض الواقع.