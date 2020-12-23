شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالعلا»: تعديل لائحة «النواب» لتمثيل أكبر للأحزاب باللجنة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن أول تشريع سيتقدم به، هو تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتحديدًا فيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس.

وأوضح أن التعديل المرتقب، يقضي بأحقية الحزب، الذي له 5 أعضاء، التمثيل في اللجنة العامة للمجلس، مشيرًا إلى أن النص القائم، اقتصر على الأحزاب التي تضم 10 أعضاء، بما يحرم 8 أحزاب من التمثيل داخل اللجنة العامة.

وأكد «أبوالعلا»، أن المجلس الجديد ثري بكافة التيارات والاتجاهات السياسية، حيث يضم 13 نائبًا بالإضافة إلى المستقلين، كما أن به تمثيلًا كبيرًا للشباب والمرأة. وقال النائب، في تصريحات صحفية له، إن التنوع الذي يتمتع به المجلس يثري الحياة السياسية بوجود أكثر من رأي.

وحول ملفاته في المجلس الجديد، أوضح «أبوالعلا» أن أبرز 3 ملفات بالنسبة له، تتمثل في الصحة والتعليم وحقوق الإنسان، مشددًا على أهمية أن يكون هناك موازنة بين الرقابة والتشريع في المجلس، الذي سيبدأ أعماله يناير 2021.

ولفت «أبوالعلا» أنه سيتبنى قوانين الأحوال الشخصية، والإيجار القديم، والإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.