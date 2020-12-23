شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معيط: وزير المالية هو رب أسرة لا تنتهي طلباتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن منصب وزير المالية يكون بمثابة رب أسرة لا تنتهى طلباتها، فدائما الأمر يحتاج لتوفيق من الله، حتى نستطيع الحفاظ على احتياجات الأسرة في حدود الإمكانيات، وهو تعليق ينطبق على أي وزير مالية في العالم، ولكن يزداد الأمر صعوبة في بعض الدول، فمصر مرت بظروف تركت أعباء، وعليه أن يوفى الاحتياجات، ويدفع الالتزامات التي ترتبت على هذه الفترات.

وأضاف معيط، خلال برنامج «حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى»، على القاهرة والناس: «قبل عام 2011، كان هناك مشاكل كبيرة مثل الكهرباء، فكمية الانتاج لم تكن تكفى، ففى 2010 كان الناتج المحلى 80%، والناتج يخرج من كافة السلع والمنتجات، ولدينا أنواع مختلفة من الدين، مثل أجهزة الموازنة، مثل الهيئات والوزارات، وهناك دين أكبر للهيئات الاقتصادية».

وتابع: «كلما يزداد الناتج، تزداد إيرادات الدولة، فنحن لا نستطيع أن نقول أرقام الناتج، ولكن في الخارج يستطيعون أن يتوصلوا إلى قيمة الدين والناتج العام».

وأردف: «أكبر دولة مدينة في العالم، هي اليابان، ونسبتها 250%، فالاقتصاد قوى، ومعدلات الفائدة تقترب من الزيرو، ولكن هناك دين، وهناك أيضا موعد سداد، وكذلك في الولايات المتحدة، وحينما قمنا بالإصلاح الاقتصادى، لم يكن هناك استقرار اقتصادى».

واستطرد: «الإصلاح الاقتصادى له أكثر من شق، مثل السيطرة على العجز، والتقليل من السياسات الانكماشية وتوفير فرص العمل، أما السياسات النقدية تشمل سعر العملة والفائدة وقوة البنوك، وهناك أيضا الاصلاح الهيكلى المتمثل في الوحدات الاقتصادية والتنافسية وغياب الروتين والميكنة والتشريعات المنظمة، فحاليا صندوق النقد الدولى قال إن مصر تنجز أكثر من المتوقع سواء في الأداء المرتبط بالكورونا أو الأداء الاقتصادى، فنحن نسير بخطوات جيدة بقرارات جريئة، ولكن هناك تحديات».

وأكد وزير المالية أن المواطن ينظر دائما للتجارب الأفضل، ولكن ماذا سيحدث إذا فرض علينا الأسوأ؟، وتابع: «بعد 2011 كان هناك طوابير عيش وبوتاجاز والكهرباء تقطع، والسلع غير متوفرة، ولكن اليوم الأمور تغيرت، فالرغيف موجود والعملات والكهرباء مع استقرار نسبي في الاقتصاد، وتحسين مستوى المعيشة وتحسين التعليم والصحة».