شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يحقق أعلى نسبة تشغيل لرحلات الوصول الخارجية منذ مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي ان المطار حقق، الأربعاء، أعلى نسبة تشغيل لرحلات الوصول الخارجية منذ شهر مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات الخارجية التي تم استقبالها نحو 25 رحلة معظمها من أوكرانيا وبريطانيا وبولندا وألمانيا ومولدوفيا وسويسرا أقلت نحو 2500 سائح من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى استقبال رحلتين داخليتين و٥ رحلات طيران خاصة.

وقبل أيام من حلول احتفالات الكريسماس وراس السنة الجديدة أعلنت احدي كبري شركات السياحة العاملة في السوق السياحي البولندي المصدرة لمنطقة البحر الأحمر زيادة عدد الرحلات الجوية القادمة للغردقة من بولندا من معدل 3 رحلات جوية أسبوعيًا لترتفع الرحلات إلى 5 رحلات أسبوعيا بداية من 20 ديسمبر المقبل، حيث قرر المئات من السائحين البولنديين قضاء إجازة الكريسماس وراس السنة الجديدة بمنتجعات البحر الأحمر.

وأكدت مصادر سياحية بالبحر الأحمر، أن مطار مرسي علم الدولي استقبل خلال الأيام الماضية 12 رحلة طيران، بزيادة 6 رحلات أسبوعية، من جنسيات مختلفة، بواقع 6 رحلات بولندية و3 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلتين من العاصمة الأوكرانية كييف، ورحلة سويسرية.

وتدنت الإشغالات لدرجة ان هناك عدد من القري السياحية اغلق ابوابه بشكل كامل واطفأ انواره لعدم القدرة على تحمل تكاليف التشغيل بنسب متدنية لا تحقق أي عائد أو تسد أي تكاليف مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا مع انخفاض الإشغالات وحظر السفر من دول تمثل الأسواق الرئيسية للسياحة بالبحر الأحمر مثل المانيا وروسيا.

فبما تلقي أعضاء غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر كتاب دوري من الغرفة الرئيسية تطالبهم بضرورة بعدم التهاون أو التقصير والاستمرار والالتزام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارتي الصحة والسياحة، حفاظاً على المواطنين وسمعة المقصد السياحي بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا مع استمرار حظر فتح الديسكوهات والملاهي الليلية وعدم إقامة أي أفراح أو مناسبات أو اجتماعات في القاعات المغلقة لحين صدور تعليمات جديدة من رئيس الوزراء

وتقرر قيام لجان تفتيش ومتابعة من الصحة والسياحة لمتابعة الإجراءات المتخذة والتحقيق في أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة حفاظا على حماية النزلاء والعاملين من الإصابة بالفيروس.

وشهدت إشغالات الفنادق بمدن البحر الأحمر انخفاضا في نسبة الإشغالات بسبب تدني اعداد السائحين الأجانب واستمرار عدد من الدول في مقدمتها المانيا بحظر سفر مواطنيها بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.