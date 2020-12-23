شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس في عظة الأربعاء: «لا تكشف أسرار بلدك.. ولا تُدخل كل إنسان إلى بيتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظة الأربعاء الأسبوعي عبر القنوات الفضائية المسيحية من المقر البابوي بالقاهرة، ودار موضوع العظة حول موضوع «لا تكشف أسرارك».

وقال البابا في عظته: «في بداية صوم الميلاد تأملنا في سفر يشوع بن سيراخ ويسمى سفر الحكمة وهذا السفر يبدأ بعشرات الآيات التي تبدء بـ(لا) الناهية والأسابيع الماضية تحدثنا عن: لا تكن قاسيا، لا تكن ثرثارا، لا تكن مغرورا، لا تكن صغير النفس».

وأضاف: «اليوم نتحدث عن لا تكشف أسرارك. أريد أن أقرأ معك اليوم من سفر ملوك الثاني الإصحاح العشرون. لا تكشف أسرارك أي خصوصياتك لكن لا تكشف خصوصياتك لأن هذا يؤدي إلى هلاك بيتك ووطنك وعملك واركز معك اليوم في كذا نقطة».

تابع قائلُا: «لا تكشف أفكارك حتى لو كانت جيدة وهنا يقصد أن ليس كل ما بداخلك تكشفه وهنا الفرق بين البيت والشارع فالبيت له باب والشارع مكشوف البيت له خصوصيات فلا تطلع على سر صديقك ولا عدوك احتفظ بسرك وخصوصياتك إلى أن يصير حقيقة تحدث بعد ذلك دع النجاح يحدث الضجيج اذا لم تستطيع ان تحفظ لسانك وأسرارك وتكون آمين عليها فلا تكشف أفكارك».

وواصل قداسته: «لا تكشف أفعالك في الأسرة كل شئ مشترك لكن بالنسبة للشخص الغريب عنك لا تكشف له أفعالك ويشوع بن سيراخ يوجهنا لاسرار عملك فالذي يعمل في عمل حساس يوقع على اتفاقية حفظ السرية والأمانة تقضي أن تحفظ خصوصيات عملك وأمانة بهذا العمل لا تباشر أمرا سريًا أمام الأجنبي وزي ما أنتم عارفين نحن في زمن تدفق المعلومات وأي كلمة تفيد عدوك وممكن أن يضرك».

وقال البابا في عظته: «لا تكشف أسرار بيتك وبلدك، ولا تدخل كل إنسان إلى بيتك فإن مكايد الغشاش كثيرة. دائما نوصي من يتزوج حديثًا أن يكون بيتك مكنون ومن أكبر الاخطاء أن أسرار البيت تكون خارجة من الأخطاء الشائعة في هذا الزمان أن الناس تصور وتنشر على وسائل التواصل الإجتماعي».

وتابع البابا: «للأسف يوجد مكايد الغشاش تستخدم أي شئ للشر انتبه كل يوم نسمع عن أشكال من الغش والنصب والجريمة هذا معناه أن ممكن أي إنسان شرير يستخدم أي شئ مكيدة لبيتك أو لبلدك بيتك الكبير هو وطنك يجب أن تحتفظ بأسراره جيدًا المفروض أن تحفظ وطنك في أبهي صورة ممكنة لا تكشف أسرار بيتك ولا بلدك».

ومضى قائلًا: «لا تكشف أسرار الآخرين، لا تنقل الكلام يقول يشوع بن سيراخ إن سمعت كلامًا فليمت عندك. واذا أتى لك كلام لا تنقله كأنك لم تعرفه وهذا ليس منظور روحي لكن منظور اجتماعي فالطبيب عليه حفظ أسرار مرضاه وكذلك الأخصائي الإجتماعي وأيضا دور أب الاعتراف انتبه عندما تسمع شئ اعتبر نفسك المحطة الأخيرة».