شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يهنئ الفائزين بجائزة الصحافة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، التهنئة للصحفيين المصريين الفائزين بجائزة الصحافة العربية، معربا عن تمنياته بمزيد من التفوق والإبداع للصحافة والصحفيين المصريين، واستمرار دورهم في دعم الحريات، والدفاع عن الدولة المصرية وقضاياها العادلة. وأشاد المجلس بالزملاء الفائزين وهم :محمد أمين المصرى «صحيفة الاهرام».. طاهر الطاهر «اخبار الادب».. سمر صالح «الوطن».. احمد عاطف «الدستور».. وقدم المجلس التهنئة ايضا لمؤسسة اليوم السابع لحصولها على جائزة الصحافة الذكية . الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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