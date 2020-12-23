شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديريتي الأمن والتربية والتعليم، الأربعاء، حملاتها لغلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية، حيث تمكنت من تشميع وغلق 4 سناتر بمدينة طوخ، في إطار مواجهة تفشي وانتشار فيروس «كورونا» والقضاء علي الدروس الخصوصية.

وقال أحمد الوزيري، رئيس مدينة طوخ، إنه فور ورود شكاوى من الأهالي بفتح سنتر للدروس الخصوصية، تم رصد الأماكن وغلقها وتحويل المدرسين بها إلى الجهات المختصة للتحقيق.

تحررت محاضر رسمية لأصحاب المراكز والسناتر، ونبه عليهم بعدم تجميع الطلاب حفاظ على سلامتهم.