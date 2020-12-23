شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بطوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديريتي الأمن والتربية والتعليم، الأربعاء، حملاتها لغلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية، حيث تمكنت من تشميع وغلق 4 سناتر بمدينة طوخ، في إطار مواجهة تفشي وانتشار فيروس «كورونا» والقضاء علي الدروس الخصوصية.
وقال أحمد الوزيري، رئيس مدينة طوخ، إنه فور ورود شكاوى من الأهالي بفتح سنتر للدروس الخصوصية، تم رصد الأماكن وغلقها وتحويل المدرسين بها إلى الجهات المختصة للتحقيق.
تحررت محاضر رسمية لأصحاب المراكز والسناتر، ونبه عليهم بعدم تجميع الطلاب حفاظ على سلامتهم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
126,273
-
تعافي
107,162
-
وفيات
7,130
كانت هذه تفاصيل خبر غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بطوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.