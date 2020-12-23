شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 710 أحكام قضائية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الاربعاء، حملة لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة الصادرة، واستهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 710 حكما قضائيا ما بين ضبط متهمين في أحكام جنايات وحبس وغرامات، حيث تم تنفيذ 137 حكم حبس جزئي و 28 حبس مستأنف و356 غرامات و184 مخالفات.