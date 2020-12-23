شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فعاليات المبادرة الرئاسية الكشف المبكر على سرطان الثدي في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصلت فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدى عملها لليوم الرابع على التوالي أمام مبنى الاشعه التشخيصية في السويس. وتابع الدكتور احمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، اعمال القافله للتأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازيه والاطمئنان على تقديم الخدمه الطبيه للسيدات بالمجان. وتقوم الرائدات الريفيات بعمل ندوات توعوية للسيدات وحثهم على المشاركة في القافلة للأطمئنان على صحتهم والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة في التباعد اثناء الحصول على الخدمة الطبية. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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