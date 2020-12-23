شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا أوقاف مصر والسودان يزوران «الكنيسة المعلقة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونظيره السوداني نصر الدين مفرح، والوفد المرافق له، الأربعاء، الكنيسة المعلقة بمصر القديمة.
واستقبل الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، الوزيرين.
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