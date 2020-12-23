متحدث الحكومة: بعض مراكز الأوبئة تجاوزت صلاحيتها بإصدار بيانات عن دول أخرى.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، متحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض مراكز الأوبئة حول العالم تجاوزت نطاق صلاحيتها الجغرافية وبدأت فى تصدر بيانات عن عدة دول بينها مصر، مما لا يدعو للقلق أو توجيه أى من دولة تحذيرات من زيارة مصر، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار البيانات بخلاف سلطات الدولة منظمة الصحة العالمية، حيث إنها منظمة حيادية تملك الإمكانيات التى تمكنها من تقييم الوضع الوبائى كما لها مكاتب تمثيل في معظم الدول، إضافة لإطلاعهم على الوضع الوبائى فى مصر عن طريق ممثليها والتواصل والتعاون الدائم مع وزارة الصحة.

وأكد سعد، خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن منظمة الصحة العالمية مطلعة على الوضع الصحى في مصر، وأشادت بالإجراءات الاحترازية.

وشدد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الضروري اتباع الإجراءات الاحترازية منع الوصول إلى السيناريو الأسود الذي شهدناه في الموجة الاولى .

وأضاف نادر سعد:"42% نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي في مرحلة كورونا وتعتبر نسبة كبيرة".

وتابع: "إذا استمر الوضع على هذا المنوال سوف نواجه موقفا صعبا والحكومة ووزارة الصحة تقوم بما فى وسعها، وعلى المواطن اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية نفسه لمواجهة السيناريو الأسود الذي واجهناه في ذروة الموجة الأولي".