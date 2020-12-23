شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: التنسيق مع السلطات التونسية لإعادة الصيادين المصريين المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تتابع مستجدات مركب الصيد المصري الذي تم ضبطه من قِبل القوات البحرية التونسية بحالة صيد غير مشروع بمنطقة الصيد الخاصة التونسية جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية وعلى متنه 17 صيادا مصريا.

وفي هذا الإطار صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن السفارة المصرية في تونس أفادت أن الصيادين المصريين يتمتعون بصحة جيدة وأنهم متواجدين بالمركب داخل الميناء، وجاري التنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلي أرض الوطن.