شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير "سبق" السعودية يهنئ ”الخليج 365”: جائزة الصحافة الذكية تفخر بكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ رئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية السعودية على الحازمى، اليوم الأربعاء، موقع الخليج 365 الذى فاز بجائزة الصحافة العربية فى فئة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة، موضحًا أن الخليج 365 لطالما استحقت أن تكون فى واجهة الأخبار ومحل الاحتفاء والتقدير للقارئ العربى بشكل عام، باعتبارها رائدة فى الوصول للخبر وتقديم المعلومة.

وأكد الحازمى فى رسالة تهنئة إلى موقع الخليج 365، أن الأخير يعد وسيلة إعلامية رائدة عززت حضورها بشكل متسارع منذ أكثر من عقد إعلامى، استطاع خلال كل يوم منه أن يكون وجهة آلاف القراء الباحثين عن المهنية والموضوعية.

وأضاف رئيس تحرير صحيفة سبق: "إنني حين أهنئكم بفوزكم بجائزة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية فما هى إلا لحظة تأمل للصحافة الرائدة، وفرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد للمزيد من الإنجازات فى عالم السلطة الرابعة الذى يواجه منافسة شرسة في عالم اليوم...الجائزة تفخر بكم وتضيفكم لسجل رصيدها من الإعلام العربي المتفوق."

وتابع رئيس تحرير صحيفة سبق السعودية فى رسالته: "التهنئة لكم فرداً فرداً وقامة قامة. تقبلوا منى هذه اللمسة المستحقة لكم وأتمنى أن تبقى الخليج 365 منبراً إعلامياً حُراً ومتوهجاً ومنارة للصحافة المتفوقة".

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.