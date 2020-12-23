شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة جنايات أمن الدولة يهنئ ”الخليج 365” لحصوله على جائزة الصحافة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المستشار محمد السعيد الشربينى، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، ”الخليج 365”، لحصوله على جائزة الصحافة الذكية من نادى دبى للصحافة بوصفها الصحيفة الأكثر تطورا وتطويرا فى المحتوى الصحفى.

وأكد المستشار الشربينى أن التكريم من نادى دبى يثمن الدور العظيم الذى تبذله صحيفة ”الخليج 365” فى سرعة نشر الأخبار، ودورها فى نشر الوعي والثقافة التي تتناسب مع كافة طوائف المجتمع.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.