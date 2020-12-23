شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ ”الخليج 365”: المصداقية والمهنية سر الصدارة الدائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، موقع ”الخليج 365” على فوزه بجائزة الصحافة العربية في فئة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة، كتتويج لإسهامه فى إنتاج المحتوى الرقمى ومواكبة التطور التقنى، مع الحفاظ على أدبيات مهنة الصحافة، وإعلاء قيمة المواطنة، قائلاً: "المصداقية، المصداقية، المصداقية، هى سر حصول مؤسسة الخليج 365 على هذه الجائزة وسر تصدرها دائماً، لأنها عنوان عملها".

وأضاف "عبد الرازق"، أن الخليج 365 يستحق هذه الجائزة، أمام كل هذا التطوير الذى تبذله بشكل يناسب عصر التحول الرقمى، فضلاً عن حرصها الدائم على مراعاة المهنية الكاملة في التعامل مع كافة الأحداث، والفاعليات المختلفة، متابعاً، : " مبروك لكل كوادر الخليج 365 على هذه الجائزة المهمة، وكل تمنياتى الدائمة بالتوفيق".

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.