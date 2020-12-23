شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: فوز ”الخليج 365” بجائزة الصحافة الذكية يعكس مكانتها المتميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم وزير الخارجية سامح شكرى بالتهنئة لموقع ”الخليج 365” والقائمين عليه بعد حصوله على جائزة الصحافة العربية فى فئة الصحافة الذكية، وذلك من قِبل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية مُمثلة فى نادى دبى للصحافة.

وأكد الوزير شكرى أن ذلك التتويج يعكس المكانة المتميزة لموقع ”الخليج 365” كأحد أبرز المنصات الصحفية الإلكترونية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وليُجسد مسيرة الموقع القائمة على الموضوعية والمسئولية فى تناول كافة الأخبار والحرفية فى التفاعل مع القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه لاستمرار ”الخليج 365” فى السعي الدؤوب نحو خدمة قضايا الوطن ونشر الوعى بين أبنائه من خلال رسالة صحفية وإعلامية جادة تقوم على حرية الكلمة ومصداقيتها.

كما هنأ الوزير شكري الصحفيين المصريين الحائزين كذلك على جائزة الصحافة العربية في عدة فئات تتضمن الصحافة الاستقصائية، والسياسية، والرياضية، والثقافية، وفئة الشباب، بما يعكس قيمة الكوادر الصحفية المصرية والمكانة المرموقة للصحافة المصرية ومؤسساتها بشكل عام.