شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن تلقى 2 مليون و586 ألف طلب تصالح قبل 8 أيام من انتهاء المهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن أن المحافظات تلقت حتى الآن نحو 2 مليون و586 ألفا و859 طلبا للتصالح على مخالفات البناء قبيل انتهاء المهلة الرسمية التى حددها مجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى.

وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن المحافظات الـ 10 الأولى في تلقى طلبات التصالح هى:"البحيرة يليها الشرقية يليها القليوبية يليها الجيزة يليها المنوفية يليها القاهرة يليها المنيا ثم الدقهلية ثم الغربية ثم سوهاج".

وكان مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه 2 ديسمبر الجارى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى 31 ديسمبر، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.