وزيرة الصحة تهنئ الخليج 365 بحصولها على جائزة الصحافة الذكية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان موقع ”الخليج 365”، بحصوله على جائزة الصحافة الذكية من نادى دبى للصحافة بوصفها الصحيفة الأكثر تطورا وتطويرا فى المحتوى الصحفى الذى يضع اهتمامات المواطنين على رأس أولوياته.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الخليج 365 كصحيفة مطبوعة وموقع الكترونى يتمتع بالمصداقية والدقة فى الخبر الصحفى ودائما ما يسعى الى تنوير المجتمع والبحث عن أولوياته وتابعت : "من الصحف التى تهتم للغاية بملف الصحة وتسعى دائما إلى بلورة خدماته ودعمها لصالح المواطن" .

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.