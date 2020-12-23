شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: تحويل أكثر من 45 ألف سيارة للعمل بالغاز فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن من شروط تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى، ألا يكون مضى على تاريخ صنعها 20 سنة وأن تكون قدرة الماتور 70 %، موضحة أنه يتم التوجه لأى فرع من فروع "غاز تك" بالبطاقة الشخصية ورخصة السيارة ويتم التحويل مقابل مبلغ من 8 آلاف إلى 12 ألف حسب نوع السيارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أنه سيكون على صورة قرض يتم سداده عند التموين، أما العام الجارى 2020 تم تحويل أكثر من 45 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى مما يعطى مؤشر القابلية للتحويل.

وأوضحت وزيرة الصناعة أن مبادرة توفير التمويل لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز خلال 3 سنوات وقابلة للزيادة، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 1.2 مليار جنيه لتمويل عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز.

وأشارت إلى أن السيارات الملاكى من ضمن منظومة إحلال وتجديد السيارات المتهالكة، لافتة إلى أن مقابل تخريد السيارة سيختلف حسب نوع وموديل كل سيارة.

من ناحية أخرى لفتت إلى أن صناعة السيراميك والبورسلين متأثرة بشكل كبير في وجود منتجات تدخل من دول أخرى وقد تكون ليست بنفس جودة المنتج المصرى وينافسه وهناك إقبال عليه، وحماية للمنتج المصرى وخاصة في ظل أزمة كورونا قررنا وقف استيراده لمدة 3 شهور، وخاصة أن صناعة السيراميك لدينا متميزة وحق علينا كدولة المحافظة على هذه الصناعة.