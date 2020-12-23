أخبار مصر

مسؤول ليبى: الجنوب يرفض مشاريع التقسيم ونتطلع لدعم مصر لوحدة بلادنا.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ليبى: الجنوب يرفض مشاريع التقسيم ونتطلع لدعم مصر لوحدة بلادنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس المجلس الاجتماعى لمدينة تراغن فى الجنوب الليبى عمران جبريل، إن أبناء ليبيا بشكل عام والجنوب الليبى بشكل خاص يرفضون أى مشروع للتقسيم فى البلاد ويتمسكون بوحدة وسيادة الأراضى الليبية، ونتطلع لدور مصرى يدعم وحدتنا، مشيدًا بالدعم الكبير الذى تقدمه الدولة المصرية لأبناء ليبيا لحل أزمتهم التى يعانون منها خلال السنوات الماضية.

8461f7b5-b292-4db1-95fa-89d0c3f43cbc

 

وأكد عمران جبريل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن زيارة وفد الجنوب الليبى إلى القاهرة هدفها بالأساس نقل المشكلات التى يعانى منها أهالى الجنوب والتطلع لدور مصرى كبير فى مساعدة أبناء الليبيين لحل الأزمات التى تلاحقهم وخاصة فى جنوب البلاد.

 

ab2a0b35-34b7-49c4-8bd0-7f9c58e5c0ed

 

وأشار المسؤول الليبى إلى أن الوفد الذى يمثل المنطقة الجنوبية حضر لنقل رسالته للمسؤولين المصريين والمعاناة التى تعصف بهم، مؤكدًا حاجة أبناء الجنوب الليبى إلى دور مصرى يخاطب الأطراف الليبية والدولية للالتفات إلى معاناة أهالى الجنوب، مشيرًا إلى وجود كافة الثروات والخيرات فى الجنوب الليبى.

 

8461f7b5-b292-4db1-95fa-89d0c3f43cbc

وأضاف بالقول: "لدينا كل الخيرات فى جنوب البلاد من ثروات طبيعية ونفطية ... ليبيا بدون الجنوب لا تسوى شىء ... المصالحة الوطنية ستنطلق من الجنوب الليبى".

 

وتوجه رئيس المجلس الاجتماعى لمدينة تراغن في الجنوب الليبى بالشكر إلى مصر حكومة وشعبا، مؤكدا ثقة أبناء الجنوب في دور مصر التى تعد داعما حقيقيا للحفاظ على وحدة وتراث الدولة الليبية، مضيفًا: "وجدنا تقدير واحترام ليس بجديد أو غريب عن طبيعة الشعب المصرى فهو شعب كريم ونكن له كل الاحترام، ووجدنا استقبال رائع لدى وصولنا مطار القاهرة ونحن فعليا فى بلدنا الثانى".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ليبى: الجنوب يرفض مشاريع التقسيم ونتطلع لدعم مصر لوحدة بلادنا.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا