شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ليبى: الجنوب يرفض مشاريع التقسيم ونتطلع لدعم مصر لوحدة بلادنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس المجلس الاجتماعى لمدينة تراغن فى الجنوب الليبى عمران جبريل، إن أبناء ليبيا بشكل عام والجنوب الليبى بشكل خاص يرفضون أى مشروع للتقسيم فى البلاد ويتمسكون بوحدة وسيادة الأراضى الليبية، ونتطلع لدور مصرى يدعم وحدتنا، مشيدًا بالدعم الكبير الذى تقدمه الدولة المصرية لأبناء ليبيا لحل أزمتهم التى يعانون منها خلال السنوات الماضية.

وأكد عمران جبريل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن زيارة وفد الجنوب الليبى إلى القاهرة هدفها بالأساس نقل المشكلات التى يعانى منها أهالى الجنوب والتطلع لدور مصرى كبير فى مساعدة أبناء الليبيين لحل الأزمات التى تلاحقهم وخاصة فى جنوب البلاد.

وأشار المسؤول الليبى إلى أن الوفد الذى يمثل المنطقة الجنوبية حضر لنقل رسالته للمسؤولين المصريين والمعاناة التى تعصف بهم، مؤكدًا حاجة أبناء الجنوب الليبى إلى دور مصرى يخاطب الأطراف الليبية والدولية للالتفات إلى معاناة أهالى الجنوب، مشيرًا إلى وجود كافة الثروات والخيرات فى الجنوب الليبى.

وأضاف بالقول: "لدينا كل الخيرات فى جنوب البلاد من ثروات طبيعية ونفطية ... ليبيا بدون الجنوب لا تسوى شىء ... المصالحة الوطنية ستنطلق من الجنوب الليبى".

وتوجه رئيس المجلس الاجتماعى لمدينة تراغن في الجنوب الليبى بالشكر إلى مصر حكومة وشعبا، مؤكدا ثقة أبناء الجنوب في دور مصر التى تعد داعما حقيقيا للحفاظ على وحدة وتراث الدولة الليبية، مضيفًا: "وجدنا تقدير واحترام ليس بجديد أو غريب عن طبيعة الشعب المصرى فهو شعب كريم ونكن له كل الاحترام، ووجدنا استقبال رائع لدى وصولنا مطار القاهرة ونحن فعليا فى بلدنا الثانى".