شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان مهنئًا ”الخليج 365” بجائزة دبى للصحافة: تستحقها عن جدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالتهنئة لمؤسسة ”الخليج 365” بعد حصولها على جائزة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة.

وأكد أن مؤسسة الخليج 365 تأتى فى مقدمة الصحافة التى تؤدى دورها فى خدمة الوطن وتوعية المواطنين وإبراز المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر من عمر الوطن.

وأضاف أن مؤسسة ”الخليج 365” تستحق هذه الجائزة عن جدارة، حيث تعد أحد أهم وأكثر المؤسسات الصحفية والعربية مواكبة لمستجدات العمل الصحفى، مما حقق لها انتشار واسع وتأثير كبير فى مصر والعالم العربى.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مؤسسة الخليج 365 نجحت فى ضخ دماء جديدة فى عروق الصحافة المصرية، ومنحت فرص كثيرة لإبراز طاقات شباب الصحفيين ومنحهم فرص حقيقية لتمكينهم من تحقيق أحلامهم وخلق جيل جديد للصحافة المصرية.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.