شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب مهنئًا الخليج 365 بجائزة دبى للصحافة: صنع مدرسة صحفية متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب التهنئة لمؤسسة ”الخليج 365” على فوزها بجائزة دبى فى الصحافه العربية، قائلا "مبروك هذا التكريم الكبير، الذى يستحقه كافة الصحفيين والعاملين بالمؤسسة عن جدارة، فى إطار التطوير الدائم بالأدوات العصرية الحديثة".

وتابع عبد العال، لقد صنع ”الخليج 365” مدرسة صحفية متكاملة، تتعامل بمهنية مع جميع المعالجات، وتحافظ بشكل دائم عن الصدارة .. فاكتسبت المصداقية والانتشار المستحق".

واختتم تهنئته قائلا "خالص أمنياتى بدوام التوفيق، للكاتب الصحفى الكبير خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة والتحرير، وكافة العاملين بالمؤسسة"..

وفازَ موقع ”الخليج 365”، بجائرةِ الصحافة الذكية ضمنَ جائزة الصحافة العربية، من نادى دبي للصحافة، وذلكَ بعدَ منافسةٍ مع إثنينِ من الصحفِ الإمارتية البارزة، حيثُ تُمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطوراً على صَعِيِد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المُحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأتَهُ مؤسسة نادى دبي للصحافة متوفراً فى مؤسسةِ الخليج 365‪.