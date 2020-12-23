شكرا لقرائتكم خبر عن أحد مشايخ الجنوب الليبى: مصر بقيادة السيسى قادرة على حل أزمة ليبيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الشيخ علي ارحومة أحد مشايخ الجنوب الليبي بدور مصر الداعم لحل الازمة الليبية، موضحا ان وفد الجنوب الليبي حضر إلى مصر التي احتضنت أبناء ليبيا وساعدتهم في السابق على بناء جيش وطني تمكن من تحرير البلاد من قبضة الاستعمار الإيطالي وقد نجحوا بفضل الدعم المصري الكبير لأبناء ليبيا.

وأوضح الشيخ علي ارحومة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن وفد الجنوب الليبي يثق في القيادة المصرية لذا حضر للقاهرة طالبا الدعم والمساندة لتنمية ليبيا وحل أزمتها، لافتا إلى ان الخبراء المصريين لهم فضل كبير في تقدم ليبيا وتنميتها، مضيفا "لولا المصريين لما تقدمت ليبيا ونهضت وخاصة في القطاع الزراعي."

وأوضح ان زيارة وفد الجنوب الليبي إلى مصر يأتي في إطار ثقة أبناء الجنوب الليبي في القيادة المصرية والتي يرون فيها الداعم الأكبر في نكبتهم، مشيرا إلى أن أبناء الجنوب والشرق والغرب الليبي مختلفين ويتطلع أبناء الوطن لتوحيد صفوفهم بشكل كامل ومواجهة أي محاولات لتقسيمهم.

وأوضح أن دور القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي متميز فهو الرئيس الذى انتشل مصر من أخطار كانت تهددها، مؤكدا أن أبناء ليبيا يتطلعون لتكرار تجربة الرئيس السيسى والتطلع لمقابلته لنقل له معاناة ليبيا لأنه الوحيد القادر على حل، على حد قوله.

وحذر أحد مشايخ أعيان الجنوب الليبي مما وصفه محاولات يقوم بها "الاستعمار الأوروبى" للسيطرة على ليبيا وهو ما يرفضه الشعب الليبي الذي يتمسك بدور مصر كامل لحل الأزمة الليبية ويقود هذا الدور الرئيس السيسى، مضيفا "مشكلة ليبيا لن تحلها إلى مصر التى حلت مشكلات عدة فى ليبيا.. نتوجه بالشكر إلى القيادة المصرية على الاستقبال الرائع وكرم الضيافة".

وأوضح الشيخ على ارحومة أن أبناء الشعب الليبي لن يرضوا إلا بدور مصري لحل الازمة الليبية كونها "أم العروبة" و"أم الكنانة" ورئيسها عبد الفتاح السيسى القائد الوحيد القادرة على حل مشكلات ليبيا، على حد تعبيره.