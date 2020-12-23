شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على مقترحات لدعم السياحة فى زمن كورونا.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحى لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك فى ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع فى مواجهة تداعيات هذه الأزمة.

وجاء ضمن إجراءات الدعم التى تمت الموافقة عليها:

إرجاء الحجز الإدارى على المشروعات السياحية لمدة عام آخر، الإعفاء من الضريبة العقارية على المنشآت حتى 30 أبريل 2021، وجدولة المديونيات لمدة 36 شهرا (كهرباء - غاز - مياه - مراسى نيلية)، وإرجاء سداد الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسى النيلية، وإرجاء سداد 60٪ من مستحقات الاستهلاك .

الحكومة تدعم السياحة في مواجهة كورونا