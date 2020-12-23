شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية مهنئًا ”الخليج 365” بجائزة دبى للصحافة: أهم موقع إخبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالتهنئة لمؤسسة ”الخليج 365” بعد حصولها على جائزة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤسسة ”الخليج 365” تستحق هذه الجائزة عن جدارة، حيث تعد أهم موقع إخبارى فى شتى ميادين العمل الصحفى، ومختلف أنواع الأخبار.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

وجائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.