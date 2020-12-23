شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث مجلس الوزراء عن إجراءات رأس السنة: سنناقش كل السيناريوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل للجنة العليا لأزمة كورونا لبحث آلية تحصيل الغرامات على عدم ارتداء الكمامات وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن المقترح الخاص بحظر معين ليلة رأس السنة لم يُطرح ولم يُناقش، ولكنه فقط متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، ووارد أن يتم تقديم طرح مشابه، وسيتم مناقشة كل السيناريوهات ولكن القرار النهائى في يد اللجنة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة قامت بكل الجهد اللازم لزيادة عدد المستشفيات العاملة في مواجهة كورونا لـ 363 مستشفى، موضحا أن 42 % نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعى، مردفا:"الوضع صعب وعلى المواطن التمتع بقدر كافى من المسئولية".