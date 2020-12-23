شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تهنئ ”الخليج 365” بعد الفوز بجائزة الصحافة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتهنئة لمؤسسة ”الخليج 365” بعد حصولها على جائزة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة.

وأكدت السعيد، أن مؤسسة ”الخليج 365” تستحق هذه الجائزة عن جدارة، حيث تعد أحد أهم وأكثر المؤسسات الصحفية والعربية مواكبة لمستجدات العمل الصحفى، مما حقق لها انتشار واسع وتأثير كبير فى مصر والعالم العربى.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مؤسسة الخليج 365 نجحت فى ضخ دماء جديدة فى عروق الصحافة المصرية، ومنحت فرص كثيرة لإبراز طاقات شباب الصحفيين ومنحهم فرص حقيقية لتمكينهم من تحقيق أحلامهم وخلق جيل جديد للصحافة المصرية.