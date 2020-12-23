شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مساعد الجامعة العربية يهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة العربية: فى محلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ السفير حسام زكى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، موقع الخليج 365، على فوزه بجائزة الصحافة العربية في فئة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة، مؤكدا أن الخليج 365 فى الصدارة.

وقال السفير زكى فى تهنئة لـ"الخليج 365": " تهنئة مستحقة لليوم السابع جائزة فى محلها تماما".

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا في مؤسسة الخليج 365.

ويُذكر أن جائزة الصحافة العربية جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسي، الذي وضعه نادي دبي للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء في اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادي دبي للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.