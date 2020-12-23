شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 أول مؤسسة مصرية تؤكد تفوقها التكنولوجى والرقمى بجائزة الصحافة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة عددا من التغطيات الهامة على رأسها كواليس حصول مؤسسة الخليج 365 على جائزة الصحافة الذكية من دبى تحت عنوان" «الخليج 365» تحصد جائزة «الصحافة الذكية» من دبى.. أول مؤسسة صحفية مصرية تؤكد تفوقها التكنولوجى والرقمى وتحصل على جائزة الصحافة العربية.. رئيس الوزراء يهنئ «الخليج 365» ويؤكد: الرهان سيكون دوما على الإعلام الوطنى المحترف الذى يعى قضايا وطنه.. تامر مرسى يهنئ المؤسسة كأول صحيفة مصرية تحصل على الجائزة.. خالد صلاح: نشكر سمو الشيخ محمد بن راشد على رعاية الجائزة.. احتفاء وتهانى من الحكومة والبرلمان والمثقفين والرياضيين".

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