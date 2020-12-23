شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يحذر من تحشيد عسكرى تركى وسط البلاد.. ويؤكد تمسكه بوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى، إنه فى الوقت الذى تؤكد فيه القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية التزامها بوقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية 5+5 واستجابة لمتطلبات المجتمع الدولى ومساعي الخيرين من الليبيين، رصدت قوات الجيش تحشيد كبير للمليشيات الإجرامية والتكفيرية المدججة بالأسلحة التركية المتطورة وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب فى منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة، ورفع درجة الاستعداد لديهم وتهديدهم بالهجوم على مناطق الجيش الليبى فى سرت والجفرة وتهديد الشرق بالكامل .

وأضاف المسمارى فى بيان اليوم له أن الأمر يعد انتهاكا صريحاً لمبادئ وقف إطلاق النار، وما نتج عنه من تفاهمات لاتخاذ خطوات عملية على الأرض لتعزيز وقف دائم لإطلاق النار، وترجمة بيان جنيف للجنة العسكرية 5+5 والذى ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا إلى إجراءات عملية تسهم فى حل الأزمة الليبية.

وأكد الجيش الليبى رصده ومتابعته لتحركات المليشيات، محذرا إياها من اتخاذ أى خطوات تصعيدية واستفزازية فى المنطقة.