شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة البريطانى: متغير كورونا الثانى مقلق لأنه أكثر قابلية للانتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة، مات هانكوك في مؤتمر صحفي من داونينج ستريت ، أنه تم رصد حالتين من متغير ثان جديد في المملكة المتحدة مع مراقبة المريضين عن كثب.

وتستعد الحكومة الآن لتطبيق قيود السفر على أولئك الذين يدخلون البلاد من جنوب إفريقيا ، بينما حث وزير الصحة أولئك الذين وصلوا من البلاد في الأسبوعين الماضيين على العزل الفوري لمدة أسبوعين.

وقال هانكوك: "هذه الإجراءات مؤقتة بينما نقوم بالتحقيق في هذه السلالة الجديدة التي سيتم تحليلها قريبًا في بورتون داون".

وفي إشارة إلى حاملى الفيروس ، أضاف: "كلاهما على اتصال بحالات سافرا من جنوب إفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأضاف: "نحن ممتنون بشكل لا يصدق لحكومة جنوب إفريقيا على صرامة علمهم والانفتاح والشفافية التي تصرفوا بها بشكل صحيح كما فعلنا عندما اكتشفنا نوعًا جديدًا هنا.

وأشار إلى أن "هذا المتغير الجديد مقلق للغاية لأنه أكثر قابلية للانتقال ويبدو أنه قد تحور أكثر من المتغير الجديد الذي تم اكتشافه في المملكة المتحدة."

يأتي ذلك في أعقاب الانتشار السريع لمتغير من الفيروس في جنوب شرق إنجلترا ، اكتشفه علماء المملكة المتحدة لأول مرة ، مما أدى إلى تكثيف الحكومة للقيود المفروضة على فيروس كورونا وكذلك قيود السفر التي تنفذها الدول المجاورة.

ويُعتقد أن البديل الخاص بالمملكة المتحدة قد تحور عشوائيًا في كنت في وقت مبكر من سبتمبر ، بينما يُعتقد أن البديل الجنوب أفريقي كان وراء زيادة عدد حالات الاستشفاء هناك.

وقالت الدكتورة سوزان هوبكنز من هيئة الصحة العامة في إنجلترا إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن اللقاحات ستكون غير فعالة ضد البديل الجديد.

وتعليقًا على انتشاره ، قالت: "البديل الجديد في المملكة المتحدة الذي حددناه مختلف تمامًا عن المتغير في جنوب إفريقيا. لديها طفرات مختلفة.