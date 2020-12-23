التعليم العالى: 80% من مرضى كورونا لا يحتاجون دخول مستشفيات عزل.. فيديو

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مستشفيات العزل بمحافظة القاهرة بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة، أن مستشفيات العزل جاهزة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى استخدام بروتوكول العلاج المحدث للوصول إلى أفضل النتائج.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105.