شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بالقاهرة يهنئ الخليج 365 على فوزه بجائزة الصحافة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السفير أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة، على تهنئة الخليج 365 ورئيس تحريرها الكاتب الصحفى خالد صلاح، على جائزة الصحافة الذكية من نادى دبى للصحافة.

وكتب سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة عبر تويتر: "يسرنى تهنئة موقع الخليج 365، لحصوله على جائزة الصحافة العربية فى فئة الصحافة الذكية بمنتدى الإعلام لعربى بــ دبى، الذى يعد تتويجا لإسهامها فى إنتاج المحتوى الرقمى ومواكبة التطور التقنى، والتهنئة موصولة لأخى خالد صلاح، ولجميع العاملين بـ الخليج 365 على هذا الإنجاز المميز".

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.