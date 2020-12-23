شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع × اليوم.. المتحدة للخدمات الإعلامية تستعرض إنجازات الدولة فى فبراير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتجت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية مقاطع فيديو تبرز إنجازات الدولة خلال عام 2020، حيث خصصت لكل شهر من أشهر العام الماضى مقطع فيديو توضح فيه إنجازات الدولة خلال الشهر، مستندة للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وأوضحت فيديو إنجازات مصر خلال شهر فبراير عام 2020 عدد من الإنجازات وهى : 1. إنشاء وتطوير 59 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة جنوب سيناء 2. إنشاء قصر ثقافة توشكى 3. المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق 4. إنشاء مستشفى كوم حمادة بمحافظة البحيرة 5. تطوير مستشفى المطرية التعليمى بالقاهرة 6. تطوير مستشفى سمالوط النموذجى بمحافظة المنيا 7. المرحلة الأولى من ميكنة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد 8. مشروع ازدواج غاز إدكو أبو حمص بالبحيرة9. إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بمسطرد بمحافظة القليوبية 10. إنشاء محطة محولات كهربائية لخدمة مصانع شركة أبو زعبل بالقليوبية 11. محطة معالجة وتنقية المياه بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة 12. إنشاء 10 تبات لاختبارات ضرب النار 13. إنشاء شبكة معلومات داخلية مؤمنة بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة بالقليوبية 14. إنشاء معامل الاختبارات وتحليل المواد 15. إنشاء مصنع المعاملات السطحية 16. إنشاء مصنع المعاملات الحرارية17. إنشاء مصنع إنتاج الرشاشات 18. إنشاء مصنع إنتاج البنادق الآلية 19. إنشاء مصنع إنتاج المسدسات والقواذف 20. إنشاء مصنع إنتاج المفجرات 21. إنشاء مصنع تشغيل الأجزاء المعدنية للذخائر المتوسطة 22. إنشاء مصنع تشكيل أجزاء معدنية للذخيرة المتوسطة 23. إنشاء مصنع إنتاج ذخائر الأسلحة الصغيرة 24. إنشاء مصنع الجلفنة على الساخن بشركة "حلوان" للآلات والمعدات 25. إنشاء مصنع إنتاج البطاريات بشركة "قها" للصناعات الكيماوية 26. إنشاء مصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بشركة "بنها" للصناعات الإلكترونية ​27. إنشاء مصنع 300 الحربى بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة