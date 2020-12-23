بعد تحويل قصر العيني لمستشفى عزل.. ما مصير المرضى المحجوزين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر مطلع عن وجود مجموعة من البدائل التي يجري بحثها في الوقت الحالي بشأن المرضى المحجوزين بمستشفى قصر العيني الفرنساوي بعد تحويله لمستشفى

عزل للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر، لمصراوي، إنه من بين هذه البدائل نقل المرضى من المستشفى إلى مستشفى آخر غير مخصص للعزل، كما حدث خلال الموجة الأولى للفيروس حيث تم نقل المرضى إلى مستشفى المنيل.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تخصيص 363 مستشفى على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم تخصيص 19 مستشفى عزل في بداية الجائحة ثم زيادة المستشفيات التي تقدم خدمات فيروس كورونا تدريجيًا إلى 101 مستشفى ثم 111 ثم 150 مستشفى حتى وصلنا الآن إلى 363 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزيرة إلى أن منحنى الإصابات في مصر بدأ في التصاعد منذ يوم 31 من شهر أكتوبر الماضي، كما يعد الأسبوع الحالي هو الأكثر تصاعدًا، لافتة إلى أن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى في عدد الإصابات تليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة.