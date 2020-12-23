6 جثث في حريق مصحة لعلاج الإدمان وسر اختفاء طالبة القليوبية في نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-"صدمة عصبية وحالة وفاة.. سر اختفاء طالبة في القليوبية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات غياب طالبة في القليوبية، وأن أزمة نفسية وراء تركها للمنزل.

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-بالصور.. اللقطات الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

كشف بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن الحريق الذي اندلع في فيلا تستخدم مصحة للعلاج النفسي والإدمان، أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة آخر، فيما نجا 38 آخرين.

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-حريق داخل مدرسة بجوار الإدارة التعليمية في الحوامدية

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا محدودا في مدرسة ثانوي بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

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-حفروا قبرهم بأيديهم.. تفاصيل مصرع 3 عمال ببئر في سوهاج

سابق 3 عمال في سوهاج الزمن لحفر بئر صرف صحي بناحية جزيرة أولاد حمزة في العسيرات، أرادوا إنهاء عملية الحفر قبل حلول الليل للعودة لمنازلهم، وعندما وصلوا إلى عمق 7 أمتار، انهارت عليهم الحفرة وتحول البئر إلى مقبرة.

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-مصدر أمني يوضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ "عائشة خيرت الشاطر"

نفى مصدر أمني ما تناولته إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من ادعاءات حول تدهور الحالة الصحية للنزيلة عائشة خيرت الشاطر، وحاجتها لدخول المستشفى لتلقى العلاج، ومنع دخول الطعام والشراب والدواء إليها، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة.

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-"حصل برضايا".. أب يتهم خطيب ابنته بالتعدي عليها جنسيًا بالدقهلية

اتهم أب خطيب ابنته، بتعديه عليها جنسيًا خلال فترة الخطوبة، أثناء تردده على المنزل، بمركز الجمالية في محافظة الدقهلية، ألقي القبض على المتهم واعترف بمعاشرتها.

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-براءة مودة الأدهم وصديقتها في اتهامهما بخرق حظر التجوال

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، ببراءة فتاة التيك توك مودة الأدهم، وصديقتها غادة عبدالغفار أبوالمكارم، في اتهامهما بالإخلال بالنظام العام وتكدير الأمن والسلم العام.

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-تأجيل محاكمة 20 متهمًا بالاتجار في البشر بالأزبكية لـ14 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الأربعاء، محاكمة 20 متهمًا بالاتجار في البشر بالأزبكية، لجلسة 14 فبراير.

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-مستأنف الدقي تقضي ببراءة مجدي عبد الغني في 6 دعاوى ميراث

قضت جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، بقبول استئناف الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وبراءته في 6 دعاوى متعلقين بخلافات ميراث مع أقاربه.

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-تأجيل محاكمة 20 متهمًا بالاتجار في البشر بالأزبكية لـ14 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الأربعاء، محاكمة 20 متهمًا بالاتجار في البشر بالأزبكية، لجلسة 14 فبراير.

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