مستأنف الدقي تقضي ببراءة مجدي عبد الغني في 6 دعاوى ميراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، بقبول استئناف الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وبراءته في 6 دعاوى متعلقين بخلافات ميراث مع أقاربه.

وجاء أرقام الدعاوى كالاتي: (12053 و12054، و12056، و12058، و12102، و12103).

وجاء منطوق الحكم، بعدم قبول الدعاوى، لكون المدعين بالحق المدني ليس لهم أية صفة أو حق في إقامة تلك الدعاوى كون الأرض الكائنة بمنطقة وراق العرب التي يدعون بأنها ميراث لهم هي ملك خالص ومسجلة بعقود رسمية باسم مجدي عبد الغني.