شكرا لقرائتكم خبر عن الجلوس بالأرقام.. الكنيسة الأسقفية تصدر 5 تعليمات لحضور قداس عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية رعاياها ومحبيها بعيد الميلاد المجيد، ووضعت 5 تعليمات جديدة بشان حضور صلاة القداس مساء غد الخميس. وشملت التعليمات بدء القداس في الثامنة مساء وتفتح أبواب الكنيسة مبكرًا ولا يسمح بالدخول إلا لحاملي الدعوات وذلك للجلوس على أرقام مقاعد محددة تراعي التباعد الاجتماعي، كما لا يسمح بالدخول بلا كمامات نهائيًا وتراعي الكنيسة إجراءات التطهير. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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