مبيعات ومحاسبة ووظائف أخرى.. فرص عمل لجميع التخصصات والمؤهلات (التفاصيل)

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة «طور وغير»، عن العديد من الوظائف للعديد من التخصصات ولجميع المؤهلات.

1- أكتف سبورت هاوس للملابس الرياضية تطلب للتعين:



1- محاسب عام

------

مكان العمل: العبور

الوصف:

متابعه الحركه الماليه والمستنديه للفروع

---

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين تجارة قسم محاسبة

- خبرة سنة كمحاسب عام

- حد اقصى للسن 30 سنة

----------

الحقوق:

المرتب قابل للتفاوض

يومين اجازة جمعة وسبت

9 ساعات عمل

--------------------------

يرجى ارسال السيرة الذاتية على:

[email protected]

Subject: (Accountant + 358)

=================

2- بائع داخلى

3- عامل مخزن

------

1- بائع داخلى

مكان العمل: فروع القاهرة الكبرى

---

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين وفوق متوسط

- خبرة في بيع الملابس

- حد اقصى للسن 35 سنة

----------

الحقوق:

المرتب 2100 + عمولة

9 ساعات عمل

--------------------------

2- عامل مخزن

تسليم واستلام البضائع

مكان العمل: العبور

---

الشروط:

- مؤهل متوسط وبدون

- خبرة في بيع الملابس

- حد اقصى للسن 35 سنة

----------

الحقوق:

المرتب 2000

8 ساعات عمل

توفر الشركة مواصلات

--------------------------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

2- مجموعة مطاعم مورى انترناشيونال تطلب للتعين:



1- ويتر

2- مساعد ويتر

عمل على نظافة واستعداد مناطق تقديم الطعام لاستقبال الزبائن

3- استيوارد

-----------

مكان العمل: التجمع / مدينة نصر / الزمالك/ المهندسين / اكتوبر / مصر الجديده / الماظه / المعادى

--------

الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط وعالي لكل الوظائف معادا استيوارد بدون مؤهل

- ذكور

- خبرة في نفس المجال

- حد اقصى للسن 35 سنة

-----------

الحقوق والمزايا:

- المرتب: حسب الخبرة

- العمل 8 ساعات

- تأمينات

------------------------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

3- شركة كايرو ثرى اية Cairo3A للانتاج الداجنى بمزارعها ومواقعها بالقطاعات المتنوعة:

فرصة لشباب المنيا- فرص عمل كبرى

واحدة من اكبر الشركات بمجالها بمصر

--

الفرص المتاحة

1- عمال انتاج- خبرة وبدون

2- مهندسين واطباء بيطريين ( دواجن: قطاع التسمين – قطاع الامهات – قطاع الجدود )

3- فنين صيانة ومزارع

4- مشرف امن حيوى

5- مدخل بيانات

6-امين مخزن

7-محاسب

8- فريق حقن

9- سائق جرار

10- اداري

11- محاسب

12- معاون

13- مدير مزرعة

---------------

مميزات العمل والحقوق بالشركة :

مرتبات جيدة جدا

خطوط انتقال للمزارع

تامين اجتماعى- تامين صحى

تدريب عملى وتدريب تنمية بشرية

اجازة شهريا 8 ايام

3 وجبات يوميا وسكن لائق

-----

يرجى ملء الرابط التالى للتقديم: اضغط هنا

4- شركة معارض الجمعية ( الاجهزة الكهربائية والسلع المعمرة ) تطلب للتعين:



1- مبيعات داخل المعرض

2- مشرف مبيعات

-------------

مكان العمل: مطار القاهرة

-------------

الشروط:

- خريجين مؤهل عالي

- حد اقصى للسن 40 سنة

- خبرة لا تقل عن سنتين في المبيعات بفضل جدا نفس المجال

- ذكور واناث

------

الحقوق:

- مرتب: 2500 ج + 500 اداء + عمولات

- العمل من 9 ص إلى 6 م

- بدل اغتراب 400 لو مغترب + اوفر تايم لو تطلب العمل

--------

2- مشرف مبيعات

الاشراف على عملية البيع داخل المعارض وادارة التيم

الشروط:

- خريجين مؤهل عالي

- حد اقصى للسن 45 سنة

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال

- ذكور

------

الحقوق:

- مرتب: من 4000 ل 5000 حسب الخبرة + عموله نص بالمئه من اجمالي مبيعات التيم

- العمل من 9 ص إلى 6 م

- بدل اغتراب 400 لو مغترب + اوفر تايم لو تطلب العمل

--------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

5- Unitech Egypt for Building Materials

Unitech Egypt for Building Materials is looking for

1- Technical Sales Engineers

2- Sales Coordinator

3- Sales Supervisor

------------

1- Technical Sales Engineers

Location: 6th of October City

----------

Description:

Searching for new clients who could benefit from your products in a designated region

Traveling to visit potential clients

Establishing new، and maintaining existing، relationships with customers

Managing and interpreting customer requirements0

Persuading clients that a product or service will best satisfy their needs

Offering after-sales support services Administering client accounts

-----

Requirements

- Bachelor of Engineering

- From 1 to 2 years of experience in same field

- Having a car is a must.

- Experience is waterproof & acquistic solution sales preferred

- Maximum age 35

---------

2- Sales Coordinator

Location: Downtown، Cairo

----------

Description:

Coordinate sales team by managing schedules، filing important documents and communicating relevant information

Ensure the adequacy of sales-related equipment or material

Respond to complaints from customers and give after-sales support when requested

Store and sort financial and non-financial data in electronic form and present reports

-----

Requirements

- Bachelor of Commerce or relative Major

- From 1 to 3 years of experience in same field

- Proven experience Administration; experience as a sales coordinator or any other administrative

- Maximum age 30

---------

3- Sales Supervisor

Location: Downtown، Cairo

----------

Description:

Manage sales team

conduct analysis sales reports

Searching for new clients who could benefit from your products in a designated region

Traveling to visit potential clients

Establishing new، and maintaining existing، relationships with customers

Managing and interpreting customer requirements

Persuading clients that a product or service will best satisfy their needs

Calculating client quotations

Negotiating tender and contract terms

-----

Requirements

- Bachelor of Commerce or relative Major

- From 5 to 7 years of experience in same field

- Having a car is a must.

Experience in power tools sales

Managerial skills

- Maximum age 40

============================

Benefits for all jobs:

- Salary Negotiable

- 8 work hours

- 2 days off

- Annual bonus، social and medical insurance

=================

For Applying:

Send your cv on: [email protected]

Subject: (Job Title + 319) for example (Sales Supervisor + 319)