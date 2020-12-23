شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: تخصيص 6 آلاف سرير للعزل داخل المستشفيات الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إجمالي الأسرة في المستشفيات الجامعية أكثر من 37 ألف سرير، لافتًا إلى تخصيص 6 آلاف منها لعزل مرضى «كورونا»، خلال المرحلة الأولى.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة» عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن نسبة الإشغال في الأسرة العادية ليست مرتفعة، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية بها أكثر من 5 آلاف جهاز تنفس صناعي، تم تخصيص أكثر من 2000 منها لحالات «كورونا».

ولفت إلى تخصيص مستشفى العبور التخصصي والمستشفى الميداني ومستشفى طب المسنين بجامعة عين شمس لعزل حالات كورونا، قائلًا: «مستشفيات جامعة الأزهر خصصت أقسامًا للعزل لمرضى كورونا».

وأشار متحدث التعليم العالي إلى تخصيص مستشفى الطلبة الجامعي والتعليمي الجديد لعزل حالات «كورونا» في الإسكندرية، مضيفًا أنه تم تخصيص المستشفى الرئيسي في أسيوط، ومستشفى الجراحة في بنها، ومستشفى القلب والصدر بالزقازيق لعزل حالات «كورونا».