شكرا لقرائتكم خبر عن تنبؤات جديدة للعرافة البلغارية: كوارث مدمرة في 2021.. ونهاية مرض حير العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم وفاتها عن عمر يناهز 85 عاماً في عام 1996، مازالت تنبؤات العرافة البلغارية العمياء المعروفة باسم «بابا فانجا» تثير الجدل، فبعد أيام من التنبؤات التي نشرتها صحيفة «ذا صن»، نشر اليوم موقع صحيفة «ميرور» البريطانية تنبؤات جديدة على لسان العرافة البلغارية، التي تنبأت من قبل بأحداث 11 سبتمبر وخروج ترامب من البيت الأبيض.

وبحسب التقرير الذي نشرته «ميرور»، تنبأت «بابا فانجا» واسمها الحقيقي فانجيليا جوشتيروفا، أن عام 2021 سيكون نهاية السرطان في العالم حيث قالت: «في بداية القرن الواحد والعشرين ستتخلص البشرية من السرطان». كما زعمت بانهيار الاقتصاد الأوروبي ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي بوتين، وهجوم المتطرفين على أوروبا بالأسلحة الكيماوية.

وزعمت العرافة أن العالم سيعاني من كوارث كبيرة وأحداث مدمرة ستغير مصير البشرية وستجعل الناس ينقسمون حول إيمانهم، وقالت إن إنتاج البنزين سيتوقف وستسير القطارات بالطاقة الشمسية.

أما أغرب تنبؤاتها على الإطلاق فهي أنه في عام 2021 سيتولى تنين الكوكب وأضافت: «تنين قوي سيمسك البشرية والعمالقة الثلاثة سيتحدون»، في إشارة إلى روسيا والهند والصين، وقد فسر البعض «التنين» بأنه الصين، التي ستكون قوى عظمى في العام المقبل، كما زعمت «بابا فانجا».

وقالت أيضا إنه خلال الـ200 عام المقبلة سيكون البشر على تواصل مع كائنات فضائية، وأضافت: «سيتواصل الناس مع أشقائهم الروحيين من عوالم أخرى».