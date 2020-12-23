«كسر احتكار رمضان وتنظيم مهرجان».. 8 توصيات لندوة صناعة الدراما بـ«الأعلى للإعلام»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتهت ندوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر حول الدراما المصرية تحت عنوان «الدراما وتأثيرها على المجتمع» بحضور نخبة من كبار الفنانين وصناع المحتوي والنقاد. شارك في الندوة السيناريست مدحت العدل والفنان ايهاب فهمي ونشأت الديهي عضو المجلس الاعلي للاعلام وصالح الصالحي وكيل المجلس وعزة مصطفي رئيس لجنة الدراما في المجلس والمنتجة مها سليم والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال واحمد مومود ابو زيد والفنانة وفاء عامر. وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، هي: 1- البحث عن أسباب قله توزيع الدراما المصرية في الفترة الاخيرة. 2- عقد لقاء موسع بين شركة سنرجي والمنتجين لبحث أزمة الدراما. 3- يجب أن يتم توزيع الاعمال الدرامية بشكل يومي وليس في رمضان فقط. 4- استمرار انعقاد لجنة الدراما طوال العام لبحث مشاكل الدراما. 5- خلق حزمة من التطبيقات والمنصات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة الشائعات، وإطلاق أعمال وثائقية للحفاظ علي الهوية المصرية. 6- تنظيم مهرجان للدراما المصرية لتشجيع الأعمال الفنبة. 7- خلق تنوع في الإنتاج الدرامي. 8- إجراء استطلاع رأي حقيقي عن ما يحتاجة الجمهور. كرم جبر كرم جبر كرم جبر الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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