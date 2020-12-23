شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «أكتوبر الجديدة»: رصف طرق «سكن مصر» و«ابني بيتك 6» وشمال المطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر الجديدة، إن إدارة الطرق بالجهاز تقوم بأعمال رفع كفاءة طرق ابني بيتك بالمنطقة السادسة.

وأضاف النجار، أنه جار القيام بأعمال الرصف بالحي الخامس منطقتي (ر-خ) والحي الثالث منطقة( ي)، كما تم استكمال أعمال رصف شارع ٢ والفاصل بين قطاع د وكومباوند دجلة بالمز، بالإضافة إلى استكمال أعمال رصف شارع ٣ بمشروع سكن مصر.

وأشار إلى أنه تم البدء في أعمال رصف طريق شمال المطار والذي وصفه بقنطرة تنمية للمدينة حيث يتيح سهولة الوصول للمنطقة الصناعية والميناء الجاف ومشروع سكن لكل المصريين بغرب أرض المطار.