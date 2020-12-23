شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الإسكندرية: 2020 عام مظلم.. و«كورونا» أطاح بمليون شخص حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجليكانية صلوات القداس في كنيسة المسيح نور العالم مساء اليوم الأربعاء.

وأثناء الصلاة رسم المطران خادمين من العلمانيين وصلى التثبيت لأخر ومنح سر المعمودية لطفل.

وفي عظة القداس قال المطران انه لا شك أن هذا العام كان مليئاً بالمتاعب والأحزان والاضطرابات مضيفًا: فالوباء اجتاح العالم وقضى على أكثر من مليون شخص.

وأضاف ان الوباء تسبب في الابتعاد بين المواطنين وبين أعضاء العائلة الواحدة، وفى هذا العام فقد الكثيرون وظائفهم وأعمالهم فعم الفقر على الكثيرين، واصيب العديد من الناس بالاكتئاب.

وتابع: لقد كان عاماً مظلماً بكل المقاييس وهذه الظلمة تُذكرنا بظلمة تحدث عنها النبى إشعياء قائلاً «اَلشَّعْبُ السَّالِكُ فِي الظُّلْمَةِ أَبْصَرَ نُورًا عَظِيمًا. الْجَالِسُونَ فِي أَرْضِ ظِلاَلِ الْمَوْتِ أَشْرَقَ عَلَيْهِمْ نُورٌ.»( إشعياء 9: 2 )

و أوضح: في هذه النبؤة تنبأ إشعياء بظهور النور الذي سيقهر الظلمة ويبعث الرجاء في نفوس الشعب السالك في الظلمة. فما هو النور الذي يتنبأ عنه إشعياء؟ والإجابة نجدها في قوله «لأَنَّهُ يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ وَنُعْطَى ابْنًا، وَتَكُونُ الرِّيَاسَةُ عَلَى كَتِفِهِ، وَيُدْعَى اسْمُهُ عَجِيبًا، مُشِيرًا، إِلهًا قَدِيرًا، أَبًا أَبَدِيًّا، رَئِيسَ السَّلاَمِ.» (إشعياء 9: 6 )، مضيفا: هنا تنبأ أن المسيح هو الذي سينجينا من ظلمة هذه الحياة.

الجدير بالذكر أن خدمة التثبيت هي خدمة انضمام العضو الجديد في الكنيسة بعد إعلان إيمانه أمام شعب الكنيسة.