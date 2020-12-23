شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الإسكندرية: مصحة العجمي بدون ترخيص.. وحملات مفاجئة على المنشآت الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر طبي مسؤول في مديرية الصحة بالإسكندرية، إن مصحة العجمي التي شهدت حادث الحريق وراح ضحيتها ٦ من حالات الإدمان التي تعالج بها وإصابة واحدة غير مرخصة ومخالفة لكافة الاشتراطات الطبية والسلامة والصحة المهنية.

وأوضح المصدر في تصريحات للمصري اليوم الاربعاء، أن المصحة النفسية تمارس اعمالها بالمخالفة للقانون وتتواجد داخل كتلة سكنية بمنطقة العجمي ولا يوجد عليها لافتة باسم المصحة ويديرها احد المتعافين من الإدمان.

واشار إلى انه فور وقوع الحريق لاذ الأشخاص الذين كانوا يعالجون بها بالفرار من الحريق بعدما اندلعت النيران وتوفي ٦ حرقًا.

وأكد أن المديرية تنفذ حملات دورية على المنشآت الطبية والمصحات النفسية والعصبية على مستوى المناطق بالمحافظة للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات الطبية وضوابط السلامة والصحة المهنية وكذا التراخيص الهاصة بمزاولة المهنة.

ولقي ٦ أشخاص مصرعهم في حريق أندلع بمصحة لعلاج حالات الإدمان بمنطقة العجمى غرب الإسكندرية، فيما أفادت التحريات بأن الضحايا توفوا مختنقين من الدخان جراء الحريق، وتم نقل جثثهم إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد اندلاع حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان بنطاق دائرة القسم، ووجود ضحايا نتيجة دخان الحريق.

على الفور، انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها وتبين من الفحص وجود ٦ ضحايا من نزلاء المصحة توفوا نتيجة إختناقهم من الدخان المنبعث من الحريق.

وتم نقل المتوفين إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.