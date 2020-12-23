شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم حظر التجوال ليلة رأس السنة؟.. متحدث الحكومة يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن منظمة الصحة العالمية، هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار بيانات حول الوضع الوبائي غير الجهات الرسمية للدولة، لأن لها مكاتب تمثيل في معظم الدول.

وأكد سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن المنظمة العالمية مطلعة على الوضع الصحي في مصر وأشادت بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الوضع الوبائي سيتحسن حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ووارد أيضا أن يتطور الوضع، لافتا إلى أن أعداد الإصابات تضاعفت خلال أسبوعين بواقع 911 حالة اليوم.

ولفت إلى أن اللقاح الجديد يسهم في تقليل الأعراض لكنه لن يمنع الإصابة بـ«كورونا» إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحا أن اللقاح يُقلل من وطأة الأعراض في الحالات المزمنة.

وعن مناقشة قرار بحظر التجوال خلال ليلة رأس السنة، قال إن لجنة الأزمات لم تناقش أي شيء فيما يتعلق بقرار الحظر قبل ذلك، موضحا أن اللجنة ستنظر خلال مطلع الأسبوع المقبل وهي التي ستقرر اتخاذ الإجراءات بشأن حظر التجول.

ونوه إلى أن قطاعي السياحة والطيران من أكثر القطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا، مضيفا: «كنا نأمل أن يتحسن الوضع الوبائي مع نهاية 2020 لكن هذا لم يحدث، لا سيما أننا نواجه حاليا سلالة ثانية لكورونا».